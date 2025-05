Marché de la création – Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde, 24 mai 2025 10:00, Mortagne-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Marché de la création Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

Date(s) :

2025-05-24

4ème édition du Marché des créateurs toute la journée sur le port de Mortagne.

.

Quai de l’estuaire Port de Mortagne

Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 55 25 06

English :

4th edition of the Marché des créateurs all day on Mortagne harbor.

German :

4. Ausgabe des Designermarktes den ganzen Tag über am Hafen von Mortagne.

Italiano :

quarta edizione del Mercato dei Creatori per tutto il giorno sul porto di Mortagne.

Espanol :

4ª edición del Mercado de Creadores durante todo el día en el puerto de Mortagne.

L’événement Marché de la création Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-05-12 par Royan Atlantique