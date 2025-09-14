Marche de la Fête des flots Trouy

Marche de la Fête des flots Trouy dimanche 14 septembre 2025.

Marche de la Fête des flots

Avenue du Cabaret Trouy Cher

L’entente des Marcheurs de Trouy organise une marche conviviale lors de la Fête des flots. Départ de la marche de 7h30 à 10h.
Venez participer à rendez-vous incontournable dans une bonne ambiance. 3  .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 65 74 87 

English :

L’entente des Marcheurs de Trouy organizes a friendly walk during the Fête des flots. Departure from 7.30am to 10am.

German :

Die « entente des Marcheurs de Trouy » organisiert einen geselligen Marsch während des Flutfests. Start der Wanderung von 7:30 bis 10:00 Uhr.

Italiano :

L’entente des Marcheurs de Trouy organizza una passeggiata amichevole durante la Fête des flots. Inizio della passeggiata dalle 7.30 alle 10.00.

Espanol :

L’entente des Marcheurs de Trouy organiza un paseo amistoso durante la Fête des flots. Inicio de la marcha de 7.30 a 10.00 h.

