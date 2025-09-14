Marche de la Fête des flots Trouy

Marche de la Fête des flots Trouy dimanche 14 septembre 2025.

Marche de la Fête des flots

Avenue du Cabaret Trouy Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

L’entente des Marcheurs de Trouy organise une marche conviviale lors de la Fête des flots. Départ de la marche de 7h30 à 10h.

Venez participer à rendez-vous incontournable dans une bonne ambiance. 3 .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 65 74 87

English :

L’entente des Marcheurs de Trouy organizes a friendly walk during the Fête des flots. Departure from 7.30am to 10am.

German :

Die « entente des Marcheurs de Trouy » organisiert einen geselligen Marsch während des Flutfests. Start der Wanderung von 7:30 bis 10:00 Uhr.

Italiano :

L’entente des Marcheurs de Trouy organizza una passeggiata amichevole durante la Fête des flots. Inizio della passeggiata dalle 7.30 alle 10.00.

Espanol :

L’entente des Marcheurs de Trouy organiza un paseo amistoso durante la Fête des flots. Inicio de la marcha de 7.30 a 10.00 h.

L’événement Marche de la Fête des flots Trouy a été mis à jour le 2025-08-25 par OT BOURGES