Marche de la Fête des Mères

Salle des Fêtes Champlecy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Marche organisée avec 3 circuits 6-12-20 km. Ravitaillement sur les circuits, dégustations de produits locaux, omelette offerte à l’arrivée. Café offert. .

Salle des Fêtes Champlecy 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 42 69 12 comite.champlecy71@outlook.fr

L’événement Marche de la Fête des Mères Champlecy a été mis à jour le 2025-12-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III