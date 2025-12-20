Marche de la Fête des Mères Champlecy
Marche de la Fête des Mères Champlecy dimanche 31 mai 2026.
Marche de la Fête des Mères
Salle des Fêtes Champlecy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Marche organisée avec 3 circuits 6-12-20 km. Ravitaillement sur les circuits, dégustations de produits locaux, omelette offerte à l’arrivée. Café offert. .
Salle des Fêtes Champlecy 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 42 69 12 comite.champlecy71@outlook.fr
English : Marche de la Fête des Mères
