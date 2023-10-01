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Marché de La Fouillouse La Fouillouse

Marché de La Fouillouse La Fouillouse vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place des Cèdres

Ville : 42480 La Fouillouse

Département : Loire

Début : 2026-10-02T08:00:00

Fin : 2026-12-31T12:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Fouillouse

Marché de La Fouillouse

Place des Cèdres La Fouillouse Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Petit marché de 5 producteurs.
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Place des Cèdres La Fouillouse 42480 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 10 34  mairie@lafouillouse.fr

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English :

Small market of 5 producers.

L’événement Marché de La Fouillouse La Fouillouse a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès