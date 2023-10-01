Marché de La Fouillouse La Fouillouse
Marché de La Fouillouse La Fouillouse vendredi 2 octobre 2026.
La Fouillouse
Marché de La Fouillouse
Place des Cèdres La Fouillouse Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Petit marché de 5 producteurs.
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Place des Cèdres La Fouillouse 42480 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 10 34 mairie@lafouillouse.fr
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English :
Small market of 5 producers.
L’événement Marché de La Fouillouse La Fouillouse a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès