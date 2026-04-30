Marché de la Fraise Ferme du Chambeyron Rettel

Rettel

Marché de la Fraise

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Ferme du Chambeyron ouvre une nouvelle fois ses portes pour l’édition 2026 de son Marché de la Fraise! L’occasion pour les gourmands de découvrir les producteurs locaux et de déguster un véritable repas du terroir!Tout public

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Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 29 80 fermeduchambeyron@orange.fr

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English :

Ferme du Chambeyron opens its doors once again for the 2026 edition of its Marché de la Fraise! An opportunity for gourmets to discover local producers and enjoy a genuine local meal!

L’événement Marché de la Fraise Rettel a été mis à jour le 2026-04-30 par TROIS FRONTIERES TOURISME