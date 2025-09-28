Marché de la gastronomie et de l’artisanat Belleville-sur-Meuse

Marché de la gastronomie et de l’artisanat

Dimanche 2025-11-30 09:00:00

2025-11-30 13:00:00

2025-11-30

De nombreux produits locaux et variés sont proposés.

(Fruits, légumes, viandes, fromages et beaucoup d’autres surprises).Tout public

Place Maginot Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

English :

A wide range of local produce is on offer.

(Fruits, vegetables, meats, cheeses and many other surprises).

German :

Es werden zahlreiche lokale und vielfältige Produkte angeboten.

(Obst, Gemüse, Fleisch, Käse und viele andere Überraschungen).

Italiano :

Viene offerta un’ampia gamma di prodotti locali.

(frutta, verdura, carne, formaggio e molte altre sorprese).

Espanol :

Se ofrece una amplia gama de productos locales.

(Fruta, verdura, carne, queso y muchas otras sorpresas).

