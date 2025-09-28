Marché de la gastronomie et de l’artisanat Belleville-sur-Meuse
Marché de la gastronomie et de l’artisanat Belleville-sur-Meuse dimanche 30 novembre 2025.
Marché de la gastronomie et de l’artisanat
Place Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
2025-11-30
De nombreux produits locaux et variés sont proposés.
(Fruits, légumes, viandes, fromages et beaucoup d’autres surprises).Tout public
Place Maginot Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est +33 3 29 84 31 81
English :
A wide range of local produce is on offer.
(Fruits, vegetables, meats, cheeses and many other surprises).
German :
Es werden zahlreiche lokale und vielfältige Produkte angeboten.
(Obst, Gemüse, Fleisch, Käse und viele andere Überraschungen).
Italiano :
Viene offerta un’ampia gamma di prodotti locali.
(frutta, verdura, carne, formaggio e molte altre sorprese).
Espanol :
Se ofrece una amplia gama de productos locales.
(Fruta, verdura, carne, queso y muchas otras sorpresas).
L’événement Marché de la gastronomie et de l’artisanat Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-28 par OT GRAND VERDUN