Marché de la groseille Nant-le-Grand

Rue de la Fontaine Nant-le-Grand Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
La groseille dans tous ses états…Pâtisseries, pain, boissons (vin, jus, bière), confitures… à base de groseilles et autres petits fruits.
Démonstration d’épépinage à la plume d’oie et du pressoir, artisans locaux.
Entrée gratuite.Tout public
Rue de la Fontaine Nant-le-Grand 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 63 80 lagroseillesesamis@yahoo.fr
English :
Redcurrants in all their forms… Pastries, bread, drinks (wine, juice, beer), jams… made from redcurrants and other berries.
Demonstration of quill-picking and pressing by local craftsmen.
Free admission.
