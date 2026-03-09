Marché de la groseille Nant-le-Grand

Marché de la groseille

Rue de la Fontaine Nant-le-Grand Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La groseille dans tous ses états…Pâtisseries, pain, boissons (vin, jus, bière), confitures… à base de groseilles et autres petits fruits.

Démonstration d’épépinage à la plume d’oie et du pressoir, artisans locaux.

Entrée gratuite.Tout public

Rue de la Fontaine Nant-le-Grand 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 63 80 lagroseillesesamis@yahoo.fr

English :

Redcurrants in all their forms… Pastries, bread, drinks (wine, juice, beer), jams… made from redcurrants and other berries.

Demonstration of quill-picking and pressing by local craftsmen.

Free admission.

