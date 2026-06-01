Marché de la halle aux fleurs Cérons samedi 13 juin 2026.

Cérons

Marché de la halle aux fleurs

Place du Général de Gaulle Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer une soirée sous le signe de la convivialité.

Vous commencerez par un apéritif servi par la municipalité qui sera suivi par le repas.

Cette soirée sera animée par ANIMAXXION et DJ Gyslain jusqu’à épuisement des participants!…

A 23h00 sera tiré le feu d »artifice orchestré par Arts’i Concepts

Venez nombreux passer une bonne soirée!!!… .

Place du Général de Gaulle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 17

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English : Marché de la halle aux fleurs

L’événement Marché de la halle aux fleurs Cérons a été mis à jour le 2026-06-04 par La Gironde du Sud