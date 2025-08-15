Marché de la laine et de la soie Chamonix-Mont-Blanc

Marché de la laine et de la soie Chamonix-Mont-Blanc vendredi 15 août 2025.

Marché de la laine et de la soie

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

2025-08-15

Les exposants, éleveurs et artisans du fil, vous proposent des vêtements, fils, tissages, feutres de laine, tricots de fabrication artisanale. Soutenir la créativité des artisans. Favoriser les circuits courts et les rencontres artisans.

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 76 31 16 latoisondart26@gmail.com

Exhibitors, breeders and yarn artisans, offer handmade clothes, yarns, weavings, wool felts and knitwear. Supporting the creativity of craftspeople. Encourage short circuits and meetings between craftspeople.

Die Aussteller, Züchter und Garnhandwerker, bieten Ihnen Kleidung, Garne, Webarbeiten, Wollfilz und Strickwaren aus eigener Herstellung an. Die Kreativität der Kunsthandwerker unterstützen. Kurze Wege und Begegnungen mit Handwerkern fördern.

Gli espositori, allevatori e artigiani del filo, venderanno abiti, filati, tessiture, feltri di lana e maglieria fatti a mano. Sostenere la creatività degli artigiani. Incoraggiare i cortocircuiti e gli incontri tra artigiani.

Los expositores, criadores y artesanos del hilo, venderán prendas hechas a mano, hilos, tejidos, fieltros de lana y géneros de punto. Apoyar la creatividad de los artesanos. Fomentar los circuitos cortos y los encuentros entre artesanos.

