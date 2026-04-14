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Marche de la Mandine Lorlanges

Marche de la Mandine Lorlanges vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Local de chasse de Lorlanges

Ville : 43360 Lorlanges

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 5 5 Gratuit

Lorlanges

Marche de la Mandine

Local de chasse de Lorlanges Lorlanges Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le Collectif InterAssociatif de Lorlanges-Espalem organise la traditionnelle marche de La Mandine.
2 parcours
– 16 km départ au plus tard à 8h
– 9 km départ à 8h
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Local de chasse de Lorlanges Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 50 46 27 

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English :

The Collectif InterAssociatif de Lorlanges-Espalem organizes the traditional La Mandine walk.
2 routes:
– 16 km starting no later than 8 a.m
– 9 km starting at 8 a.m

L’événement Marche de la Mandine Lorlanges a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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