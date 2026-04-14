Lorlanges

Marche de la Mandine

Local de chasse de Lorlanges Lorlanges Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Collectif InterAssociatif de Lorlanges-Espalem organise la traditionnelle marche de La Mandine.

2 parcours

– 16 km départ au plus tard à 8h

– 9 km départ à 8h

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Local de chasse de Lorlanges Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 50 46 27

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English :

The Collectif InterAssociatif de Lorlanges-Espalem organizes the traditional La Mandine walk.

2 routes:

– 16 km starting no later than 8 a.m

– 9 km starting at 8 a.m

L’événement Marche de la Mandine Lorlanges a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne