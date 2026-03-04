Marché de la poésie de Bordeaux 2026, Halles des Chartrons, Bordeaux

Marché de la poésie de Bordeaux 2026 19 – 22 mars Halles des Chartrons Gironde

Entrée libre et sur inscription pour certaines animations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T12:00:00+01:00

L’association culturelle du Marché des Chartrons organise la vingt-septième édition du Marché de la poésie de Bordeaux. Retrouvez sous la Halle des Chartrons trente-neuf maisons d’éditions accompagnées de leurs poètes en dédicace, des rencontres, lectures, ateliers le samedi 21 et le dimanche 22 mars. Le Port a jauni, maison marseillaise, sera l’invité d’honneur poésie jeunesse.

Au programme, deux soirées :

Vendredi 20 mars NATYOTCASSAN (Un duo interactif, poésie / sons électro, où l’un et l’autre piquent et repiquent nos sens). Inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/soiree-natyotcassan-l-electro-poetique

Samedi 21 mars GILGAMEŠ (À partir du texte d’Anne-Marie Beeckman, deux conteuses masquées prennent en main l’étrange miroir contemporain de l’Epopée de Gilgamesh). Inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/soiree-gilgames-de-anne-marie-beeckman

Trois jours d’ateliers :

Jeudi 19 Mars Lesmotsdéroutent 15h – 16h, mise en voix de textes réalisés dans le cadre d’ateliers d’écriture menés par les associations Ethnotopies et Maison D’Ella.

De 18 à 21h, atelier d’écriture et scène ouverte en partenariat avec l’association Assonances.

Inscription à l’atelier d’écriture de 18h à 19h15 : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-d-ecriture-assonances-x-marche-de-la-poesie-1

Inscription à la scène ouverte de 19h30 à 21h : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/scene-ouverte-assonances-x-marche-de-la-poesie

Samedi 21 mars, atelier d’écriture 10h – 12h animé par Lucie Lelong et Isabelle Kanor, inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-d-ecriture-adulte-avec-lucie-lelong-et-isabelle-kanor

Dimanche 22 mars ateliers jeunesse Cyanotype et poésie 10h – 12h animé par Marine Privat, inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-jeunesse-cyanotype-et-poesie

Les samedi et dimanche, se regrouperont trente-neuf éditeurs, sept rencontres et tables rondes : poésie québécoise avec Martine Audet et Denise Desautels, carte blanche Le port a jauni avec Bernard Friot, Pierre Soletti Wali Taher, spécial revues, Liberté de dire, … et un hommage à Carole Bijou.

Poètes invités :

Martine Audet, Anne-Marie Beeckman, Teresa Cabrera, Denise Desautels, Paule Marie Duquesnoy, Marie Huot, Laurence Lépine, Marie Piermano, Pierre Soletti, Walid Taher, Carine Valette, Bernard Friot, Lou Valse, Nat Yot.

Maisons d’édition :

A contre-pied éditions, Abordo, Atlantiques déchainés, Aux Cailloux des Chemins,, Backland, Carnets du dessert de lune, Cheyne, Color Gang, Editions de l’Estey, Editions de l’Aigrette, Ex Aequo, Ex-maudits, Exopotamie, Illador, Interstice, Jacques Bremond, Jacques André, Klac, Klincksieck, La Crypte, La Kainfristanaise , Lanskine, La Page Blanche, L’Attente, Le Cadran Ligné, Le port a jauni, L’Entrevers, L’herbe qui tremble, Louise Bottu, Matrana , Nouvelles traces, Pierre Mainard, Phaeton, Poesis, Revu, Revue vinaigrette, Série Discrète, Toi édition, Vibration, Vanloo

Halles des Chartrons 10 place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/e/recherche/activites?query=March%C3%A9+de+la+po%C3%A9sie&place_city=Bordeaux&place_department=Gironde »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/soiree-natyotcassan-l-electro-poetique »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/soiree-gilgames-de-anne-marie-beeckman »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-d-ecriture-assonances-x-marche-de-la-poesie-1 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/scene-ouverte-assonances-x-marche-de-la-poesie »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-d-ecriture-adulte-avec-lucie-lelong-et-isabelle-kanor »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-marche-des-chartrons/evenements/atelier-jeunesse-cyanotype-et-poesie »}]

