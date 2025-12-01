Marché de la poésie Dédicace Atelier artistique Rencontre Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau

Marché de la poésie Dédicace Atelier artistique Rencontre

Bibliothèque Xavier-Grall 38, rue Mangin Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Juste avant Noël, offrez-vous pépites et découvertes dédicacées par les auteurs et illustrateurs invités, en partenariat avec la Librairie L’Ivresse des Mots.

11h visite théâtralisée pour découvrir tous les recoins du nouveau bâtiment avec la complicité de la Compagnie du Grand tout et les ados des ateliers théâtre de la Ville. Gratuit sur réservation.

11h-12h Atelier tampons/Leporello par l’illustratrice Emmanuelle Bastien. Enfants de de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte Gratuit sur réservation.

11h-12h30 Atelier carte à broder Par l’illustratrice Odette Barberousse. Gratuit sur réservation.

11h-12h30 Atelier d’écriture Par l’auteur Pierre Soletti. Ado/Adultes. Gratuit sur réservation.

14h-17h (en continu) Atelier fabrication de lanternes Enfants accompagnés dès 6 ans/ Ados/ Adultes. Gratuit sur réservation.

14h-15h30 Visite de l’exposition Tout feu tout flamme de Julia Chausson suivi d’un atelier gravure sur polystyrène. Dès 8 ans. Gratuit sur réservation.

15h-16h30 Atelier carte postale Avec Valérie Linder. Enfants dès 7 ans/Ados/Adultes. Gratuit sur réservation.

15h-16h30 Atelier d’écriture Par l’auteur Loïc Demey. Ados/Adultes. Gratuit sur réservation.

