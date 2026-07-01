Marche de la Saint-Jacques Place de la Résistance Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Marche de la Saint-Jacques

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:15:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les Amis de Saint-Jacques de Mauléon proposent une marche d’Ordiarp à la chapelle Saint-Grégoire.

Covoiturage possible au départ de Mauléon. Apéritif et grillades organisés par l’Association. Réservation obligatoire avant le 22 juillet. .

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 37 32

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English : Marche de la Saint-Jacques

L’événement Marche de la Saint-Jacques Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque