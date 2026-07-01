Marche de la Saint-Jacques Place de la Résistance Mauléon-Licharre
samedi 25 juillet 2026 · Place de la Résistance · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Marche de la Saint-Jacques
Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:15:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les Amis de Saint-Jacques de Mauléon proposent une marche d’Ordiarp à la chapelle Saint-Grégoire.
Covoiturage possible au départ de Mauléon. Apéritif et grillades organisés par l’Association. Réservation obligatoire avant le 22 juillet. .
Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 37 32
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English : Marche de la Saint-Jacques
L’événement Marche de la Saint-Jacques Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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