UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauléon-Licharre

Marche de la Saint-Jacques Place de la Résistance Mauléon-Licharre

samedi 25 juillet 2026 · Place de la Résistance · Mauléon-Licharre

Marche de la Saint-Jacques Place de la Résistance Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:15:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
Ancienne gare
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Marche de la Saint-Jacques

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:15:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Les Amis de Saint-Jacques de Mauléon proposent une marche d’Ordiarp à la chapelle Saint-Grégoire.
Covoiturage possible au départ de Mauléon. Apéritif et grillades organisés par l’Association. Réservation obligatoire avant le 22 juillet.   .

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 37 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche de la Saint-Jacques

L’événement Marche de la Saint-Jacques Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)