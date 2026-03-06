Marché de la Saint-Martin Bourgheim
samedi 7 novembre 2026 · Bourgheim
Informations pratiques
Bourgheim
Marché de la Saint-Martin
1 grande rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 22:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Marché artisanal avec petite restauration.
Marché de la St Martin, de nombreux artisans, petite restauration, soupe de poix, vin chaud, tartes flambées. 0 .
1 grande rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 61 cabourgheim@orange.fr
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English :
Craft market with small catering.
L’événement Marché de la Saint-Martin Bourgheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du pays de Barr