Informations pratiques

Bourgheim

Marché de la Saint-Martin

1 grande rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 17:00:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Marché artisanal avec petite restauration.

Marché de la St Martin, de nombreux artisans, petite restauration, soupe de poix, vin chaud, tartes flambées. 0 .

1 grande rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 61 cabourgheim@orange.fr

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English :

Craft market with small catering.

L’événement Marché de la Saint-Martin Bourgheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du pays de Barr