Marche de la Saint-Martin

Ecole Vindecy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 08:00:00

fin : 2026-11-11 14:30:00

Date(s) :

2026-11-11

Circuit 6 km 1 ravitaillement. Circuits 10 et 16 km 2 ravitaillements. Circuit 21 km 3 ravitaillements. Marche sans dénivelé. .

Ecole Vindecy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 88 62 animecoles@gmail.com

English : Marche de la Saint-Martin

German : Marche de la Saint-Martin

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche de la Saint-Martin Vindecy a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)