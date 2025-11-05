Marche de la Saint-Martin Vindecy
Marche de la Saint-Martin Vindecy mercredi 11 novembre 2026.
Marche de la Saint-Martin
Ecole Vindecy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 14:30:00
2026-11-11
Circuit 6 km 1 ravitaillement. Circuits 10 et 16 km 2 ravitaillements. Circuit 21 km 3 ravitaillements. Marche sans dénivelé. .
Ecole Vindecy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 88 62 animecoles@gmail.com
L’événement Marche de la Saint-Martin Vindecy a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)