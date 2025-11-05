Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche de la Saint-Martin Vindecy

Marche de la Saint-Martin Vindecy mercredi 11 novembre 2026.

Marche de la Saint-Martin

Ecole Vindecy Saône-et-Loire

Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 14:30:00

2026-11-11

Circuit 6 km 1 ravitaillement. Circuits 10 et 16 km 2 ravitaillements. Circuit 21 km 3 ravitaillements. Marche sans dénivelé.   .

Ecole Vindecy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 10 88 62  animecoles@gmail.com

