Marché de la Saint-Nicolas à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

Venez profiter du marché de la Saint-Nicolas qui aura lieu les 5, 6 et 7 décembre 2025 à Bohain en Vermandois !
Parmi les grandes animations prévues, vous retrouverez notamment un marché artisanal et gastronomique sur le parvis de l’église, des spectacles de rue, des concerts…
Renseignements en mairie ou au 03 23 07 55 55.
Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55
English :
Come and enjoy the Saint-Nicolas market on December 5, 6 and 7, 2025 in Bohain en Vermandois!
Among the major events planned, you’ll find a craft and gourmet market in front of the church, street performances, concerts…
Information at the town hall or on 03 23 07 55 55.
German :
Genießen Sie den Nikolausmarkt, der am 5., 6. und 7. Dezember 2025 in Bohain en Vermandois stattfindet!
Zu den großen geplanten Veranstaltungen gehören ein Handwerks- und Gastronomiemarkt auf dem Vorplatz der Kirche, Straßentheater, Konzerte usw.
Informationen im Rathaus oder unter 03 23 07 55 55.
Italiano :
Venite a godervi il mercato di Saint-Nicolas il 5, 6 e 7 dicembre 2025 a Bohain en Vermandois!
Tra i principali eventi in programma, troverete un mercato artigianale e alimentare davanti alla chiesa, spettacoli di strada, concerti, ecc.
Per ulteriori informazioni, contattare il municipio o lo 03 23 07 55 55.
Espanol :
Venga a disfrutar del mercado de Saint-Nicolas los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025 en Bohain en Vermandois
Entre los grandes eventos previstos, encontrará un mercado de artesanía y alimentación frente a la iglesia, espectáculos callejeros, conciertos, etc.
Para más información, póngase en contacto con el ayuntamiento o llame al 03 23 07 55 55.
