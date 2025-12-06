Marché de la Saint-Nicolas

Place de la mairie Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Parcourez ce marché organisé tout spécialement pour la Saint-Nicolas décorations de Noël, gourmandises et sapins, tout sera présent pour satisfaire les petits comme les grands.

Un marché traditionnel pour petits et grands produits du terroir, vente de sapins, décorations de Noël,… et le passage très attendu du Saint-Nicolas à 16h.

Repas au chaud devant la caserne des pompiers. 0 .

Place de la mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 pompier.bennwihr@yahoo.fr

English :

Browse through this market organized especially for Saint-Nicolas: Christmas decorations, treats and trees, everything will be present to satisfy young and old alike.

German :

Durchstöbern Sie diesen Markt, der speziell für den Nikolaustag organisiert wurde: Weihnachtsdekorationen, Leckereien und Tannenbäume, alles wird vorhanden sein, um Groß und Klein zufriedenzustellen.

Italiano :

Passate in rassegna il mercatino organizzato appositamente per il giorno di San Nicola: decorazioni natalizie, dolcetti e alberi di Natale, tutto sarà presente per accontentare grandi e piccini.

Espanol :

Recorra este mercado organizado especialmente para el día de San Nicolás: adornos navideños, golosinas y árboles de Navidad, todo estará allí para complacer a grandes y pequeños.

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Bennwihr a été mis à jour le 2025-02-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr