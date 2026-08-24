Informations pratiques

Bennwihr

Marché de la Saint-Nicolas

Place de la mairie Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Parcourez ce marché organisé tout spécialement pour la Saint-Nicolas décorations de Noël, gourmandises et sapins, tout sera présent pour satisfaire les petits comme les grands.

Un marché traditionnel pour petits et grands produits du terroir, vente de sapins, décorations de Noël,… et le passage très attendu du Saint-Nicolas à 16h.

Repas au chaud devant la caserne des pompiers. 0 .

Place de la mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 pompier.bennwihr@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Browse through this market organized especially for Saint-Nicolas: Christmas decorations, treats and trees, everything will be present to satisfy young and old alike.

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Bennwihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr