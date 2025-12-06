Marché de la Saint-Nicolas

9 rue du Puits Gros Yeux Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 11:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de la Saint-Nicolas à l’ EHPAD LA FONTAINE DE LINCOURT le samedi 6 décembre 2025 de 11h30 à 17h.

Créations des résidents avec la participation de Lincourt Sabouge, Les 3 Miladys et Compagnie, Les délices de Lizzies (biscuits de Noël), Fanny Communale (fleurs séchées), Rucher de la Famille Malgras (miel), Les confitures du Pré de la Scie et Brasserie Marchal (bière).Tout public

0 .

9 rue du Puits Gros Yeux Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 92 01

English :

Saint-Nicolas market at EHPAD LA FONTAINE DE LINCOURT on Saturday, December 6, 2025 from 11:30 am to 5 pm.

Residents’ creations with the participation of Lincourt Sabouge, Les 3 Miladys et Compagnie, Les délices de Lizzies (Christmas cookies), Fanny Communale (dried flowers), Rucher de la Famille Malgras (honey), Les confitures du Pré de la Scie and Brasserie Marchal (beer).

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Einville-au-Jard a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS