Marché de la Saint-Nicolas

Le Bourg Fontanières Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dimanche 23 novembre de 10h à 18h

Le comité des fêtes organise le marché de la Saint-Nicolas

11h et 16h30 Passage Saint-Nicolas

10h et 16h atelier maquillage pour enfant

Manège pour les enfants

Restauration sur place, repas à emporter croque Monsieur, salade verte, flan, 1 boisson (12€)

Renseignements Inscription

06 72 19 78 46 Aurélie

06 75 79 05 84 Stéphane .

Le Bourg Fontanières 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 78 46

English : Marché de la Saint-Nicolas

German : Marché de la Saint-Nicolas

Italiano :

Espanol : Marché de la Saint-Nicolas

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Fontanières a été mis à jour le 2025-11-10 par Marche et Combraille en Aquitaine