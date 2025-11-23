Marché de la Saint-Nicolas Fontanières
Marché de la Saint-Nicolas Fontanières dimanche 23 novembre 2025.
Marché de la Saint-Nicolas
Le Bourg Fontanières Creuse
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Dimanche 23 novembre de 10h à 18h
Le comité des fêtes organise le marché de la Saint-Nicolas
11h et 16h30 Passage Saint-Nicolas
10h et 16h atelier maquillage pour enfant
Manège pour les enfants
Restauration sur place, repas à emporter croque Monsieur, salade verte, flan, 1 boisson (12€)
06 72 19 78 46 Aurélie
06 75 79 05 84 Stéphane .
Le Bourg Fontanières 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 78 46
