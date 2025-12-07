Marche de la Saint Nicolas Herrlisheim

Marche de la Saint Nicolas Herrlisheim dimanche 7 décembre 2025.

Marche de la Saint Nicolas

Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Randonnée pédestre de 10 km et parcours adapté, sans difficulté particulière, à travers champs et prés sur chemins praticables par tout temps à travers la commune de Herrlisheim 0 .

Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 92 75

