Marche de la Saint Nicolas Herrlisheim

Marche de la Saint Nicolas
Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Randonnée pédestre de 10 km et parcours adapté, sans difficulté particulière, à travers champs et prés sur chemins praticables par tout temps à travers la commune de Herrlisheim 0 .
Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 92 75
