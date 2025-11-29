Marché de la Saint Nicolas

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Marché de la Saint Nicolas, place du marché à Hochfelden à partir de 15h00.

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de la ville de Hochfelden. Illumination officielle du sapin de Noël sur la Place du Marché avec les enfants des écoles à partir de 16H15 ! Animation musicale et spectacle de feu assuré par les Acroballes , et évidemment… Présence du Saint Nicolas. 0 .

Place du Marché Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 07 89 mairie@hochfelden.fr

English :

St. Nicholas market, market place in Hochfelden from 3pm.

German :

Nikolausmarkt, Marktplatz in Hochfelden ab 15.00 Uhr.

Italiano :

Mercatino di San Nicola, Place du Marché a Hochfelden dalle ore 15.00.

Espanol :

Mercado de San Nicolás, Place du Marché en Hochfelden a partir de las 15 horas.

L’événement Marché de la Saint Nicolas Hochfelden a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg