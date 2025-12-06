Marché de la Saint-Nicolas Issenheim

Marché de la Saint-Nicolas

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Fairytale atmosphere at Maison Saint-Michel: workshops, craftsmen, Saint-Nicolas!

Marché de Noël de la Saint-Nicolas à Issenheim !

La Maison Saint-Michel vous invite à vivre une belle journée festive et familiale le samedi 6 décembre à partir de 14h

51 rue de Guebwiller Issenheim

Au programme

Ateliers pour les enfants et adultes tout au long de la journée création de bougies, couture, décoration de bredalas…

créateurs et artisans locaux à découvrir

Venue du Saint-Nicolas à 16h !

Vin chaud, chocolat chaud, manalas et douceurs de Noël en vente sur place pour un moment convivial et gourmand

La journée se clôturera par une veillée de l’Avent à 18h, ouverte à tous.

Venez partager la magie de Noël en famille à la Maison Saint-Michel !

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

English :

Fairytale atmosphere at Maison Saint-Michel: workshops, craftsmen, Saint-Nicolas!

German :

Fairytale Atmosphäre im Maison Saint-Michel: Workshops, Handwerker, Nikolaus!

Italiano :

Atmosfera da favola alla Maison Saint-Michel: laboratori, artigiani, Saint-Nicolas!

Espanol :

Ambiente de cuento de hadas en la Maison Saint-Michel: talleres, artesanos, ¡Saint-Nicolas!

