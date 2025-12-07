Marché de la Saint-Nicolas Pfaffenheim

Marché de la Saint-Nicolas

5 Rue du chai Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Pour patienter avant l’arrivée des fêtes de Noël, venez visiter ce marché d’artisans locaux et découvrez des idées cadeaux originales. Atelier de création de cocktails et de couronnes de Noël. Visite de saint Nicolas à 16h. Petite restauration sur place.

Pour patienter avant l’arrivée des fêtes de Noël, la cave de Pfaff accueillera son 4ème marché de la Saint-Nicolas.

Au programme de cette manifestation conviviale organisée par le groupe des jeunes coopérateurs:

– Marché d’artisans locaux (décorations de noëls, jeux pour enfants, objets en couture, gourmandises, fabrication artisanale de bijoux…) l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales.

– Les plus petits auront aussi le cœur à la fête puisque saint Nicolas viendra nous rendre visite à 16h.

– Atelier de création de cocktails à base des vins de la cave de Pfaff à 11h au tarif de 25 € (uniquement sur réservation au 03 89 78 08 08)

– Atelier de création de couronnes de Noël au tarif de 20€ (uniquement sur réservation au 03 89 78 08 08)

Offres promotionnelles au sein de notre caveau de vente (possibilité de composer des coffrets cadeaux).

Les gourmands pourront goûter à foison les spécialités traditionnelles de l’Avent (vente de mannalas, vin chaud, chocolat chaud…), mais également se restaurer sur place. 0 .

5 Rue du chai Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 08 08 caveau@pfaff-wine-estates.com

English :

To tide you over until Christmas arrives, come and visit this market of local artisans and discover original gift ideas. Workshop to create Christmas cocktails and wreaths. Visit from Saint Nicolas at 4pm. Light refreshments on site.

German :

Um die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu überbrücken, besuchen Sie diesen Markt mit lokalen Kunsthandwerkern und entdecken Sie originelle Geschenkideen. Workshop zur Kreation von Cocktails und Weihnachtskränzen. Besuch des Heiligen Nikolaus um 16 Uhr. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Venite a visitare questo mercato di artigiani locali e scoprite alcune idee regalo originali. Laboratorio per creare cocktail e ghirlande natalizie. Visita di San Nicola alle 16.00. Rinfresco leggero in loco.

Espanol :

Venga a visitar este mercado de artesanos locales y descubra originales ideas para regalar. Taller de creación de cócteles y coronas navideñas. Visita de San Nicolás a las 16h. Refrescos ligeros in situ.

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach