Marché de la Saint-Nicolas Riedisheim

Marché de la Saint-Nicolas

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-28 10:30:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Le marché de la Saint-Nicolas de Riedisheim vous propose de rencontrer des exposants sympas, de trouver des idées cadeaux, des bonnes choses à déguster, du vin chaud… La star de ce week-end festif ? Saint Nicolas ! Des animations sont prévues tout au long du week-end dédié à la Saint Nicolas dans la commune de Riedisheim ateliers pour petits et grands, lectures de contes, spectacles musicaux, théâtre, expositions…

Le marché de la Saint-Nicolas de Riedisheim vous propose de rencontrer des exposants sympas, de trouver des idées cadeaux, des bonnes choses à déguster, du vin chaud… La star de ce week-end festif ? Saint Nicolas bien sûr, le Saint patron des écoliers !

Les décorations de Noël et les illuminations vous en mettront plein la vue, tout comme les créations originales des exposants présents sur le marché.

Des animations sont prévues tout au long du week-end dédié à la Saint Nicolas dans la commune de Riedisheim ateliers pour petits et grands, lectures de contes, spectacles musicaux, théâtre, expositions… 0 .

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 00 50 info@riedisheim.fr

English :

Riedisheim’s St. Nicholas market offers you the chance to meet friendly stallholders, find gift ideas, taste good food and enjoy mulled wine… The star of this festive weekend? Saint Nicolas! There’s plenty to do all weekend long in Riedisheim: workshops for young and old, story readings, musical performances, theater, exhibitions?

German :

Auf dem Nikolausmarkt in Riedisheim können Sie nette Aussteller treffen, Geschenkideen finden, Leckereien probieren, Glühwein trinken? Der Star dieses festlichen Wochenendes? Der Heilige Nikolaus! Während des gesamten Nikolauswochenendes sind in der Gemeinde Riedisheim Veranstaltungen geplant: Workshops für Groß und Klein, Märchenlesungen, Musikaufführungen, Theater, Ausstellungen?

Italiano :

Al mercatino di Saint-Nicolas, a Riedisheim, si possono incontrare fantastici standisti, trovare idee regalo, cose buone da mangiare e vin brulè… Il protagonista di questo weekend di festa? San Nicola! Per tutto il fine settimana sono previsti numerosi eventi dedicati a San Nicola a Riedisheim: laboratori per grandi e piccini, letture di storie, spettacoli musicali, teatro, mostre?

Espanol :

En el mercado de Saint-Nicolas, en Riedisheim, podrá encontrar magníficos puestos, ideas para regalar, cosas ricas para comer y vino caliente… ¿La estrella de este fin de semana festivo? San Nicolás Durante todo el fin de semana, en Riedisheim, se organizan numerosas actividades dedicadas a San Nicolás: talleres para grandes y pequeños, lectura de cuentos, actuaciones musicales, teatro, exposiciones..

L’événement Marché de la Saint-Nicolas Riedisheim a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace