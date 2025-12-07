Marché de la Saint-Nicolas Stenay

Marché de la Saint-Nicolas

Place de la République Stenay Meuse

L’association Les Amis de Nicolas organise son annuel marché sur le thème de la Saint-Nicolas.

Un marché d’artisans et producteurs produits de bouche, boissons, créations, décorations… est organisé sur la place principale de la ville. De quoi avoir de bonnes idées de cadeaux et de repas pour les fêtes !

Pour les enfants, manège, ateliers créatifs et jeux seront proposés sur place. Un spectacle de magie est prévu à 11h !

Buvette et restauration sur place.

Des animations sont prévues tout au long de la journée venue du Saint-Nicolas, animation musicale avec l’Harmonie municipale de Ligny-en-Barrois, spectacle par la troupe de Jimmy Mineau pour les petits et les grands, retraite aux flambeaux…

Tombola avec de nombreux lots à gagner.Tout public

Place de la République Stenay 55700 Meuse Grand Est lesamisdenicolas55@gmail.com

English :

The association Les Amis de Nicolas organizes its annual market on the theme of Saint-Nicolas.

A market of craftsmen and producers: food products, drinks, creations, decorations… is organized in the town’s main square. It’s the perfect place to get ideas for gifts and meals for the festive season!

For children, there will be a merry-go-round, creative workshops and games. A magic show is scheduled for 11am!

Refreshments and catering on site.

There will be entertainment throughout the day, including a visit from Saint-Nicolas, musical entertainment by the Harmonie municipale de Ligny-en-Barrois, a show by the Jimmy Mineau troupe for young and old, and a torchlight procession…

Tombola with lots of prizes to be won.

German :

Der Verein Les Amis de Nicolas organisiert seinen jährlichen Markt zum Thema Nikolaus.

Auf dem Hauptplatz der Stadt findet ein Markt mit Handwerkern und Produzenten statt: Delikatessen, Getränke, Kreationen, Dekorationen usw. So haben Sie gute Ideen für Geschenke und Essen für die Feiertage!

Für Kinder werden vor Ort ein Karussell, Kreativworkshops und Spiele angeboten. Um 11 Uhr ist eine Zaubershow geplant!

Getränke und Speisen vor Ort.

Den ganzen Tag über sind Animationen vorgesehen: Ankunft des Nikolaus, musikalische Unterhaltung mit der Harmonie municipale de Ligny-en-Barrois, Aufführung der Truppe von Jimmy Mineau für Groß und Klein, Fackelzug…

Tombola mit zahlreichen Preisen zu gewinnen.

Italiano :

L’associazione Amici di Nicolas organizza il suo mercato annuale sul tema di San Nicola.

Un mercato di artigiani e produttori: prodotti alimentari, bevande, creazioni, decorazioni… è organizzato nella piazza principale della città. Vi darà sicuramente delle ottime idee per regali e pasti per le festività!

Per i bambini ci saranno giostre, laboratori creativi e giochi. Alle 11 è previsto uno spettacolo di magia!

Ristoro e ristorazione in loco.

Per tutta la giornata sono previste animazioni, tra cui la visita di Saint-Nicolas, l’intrattenimento musicale dell’Harmonie municipale de Ligny-en-Barrois, lo spettacolo della troupe Jimmy Mineau per grandi e piccini, una fiaccolata, ecc.

Tombola con tanti premi in palio.

Espanol :

La asociación Amigos de Nicolás celebra su mercado anual sobre el tema de San Nicolás.

Un mercado de artesanos y productores: productos alimenticios, bebidas, creaciones, decoraciones… se organiza en la plaza mayor de la ciudad. Seguro que le dará buenas ideas para regalos y comidas de estas fiestas

Para los niños, habrá un tiovivo, talleres creativos y juegos. A las 11 de la mañana habrá un espectáculo de magia

Refrescos y catering in situ.

Durante todo el día habrá animaciones: visita de Saint-Nicolas, animación musical a cargo de la Harmonie municipale de Ligny-en-Barrois, espectáculo de la compañía Jimmy Mineau para grandes y pequeños, desfile de antorchas, etc.

Tómbola con numerosos premios.

