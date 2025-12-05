Marché de la Saint Nicolas Widensolen
Marché de la Saint Nicolas Widensolen vendredi 5 décembre 2025.
Marché de la Saint Nicolas
Widensolen Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Partez à la rencontre du St. Nicolas !
Au programme
– marché des artisans
– animations et passage du Saint Nicolas
– balades à poneys
-Restauration à base de spécialités alsaciennes. .
Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 25 mairie@widensolen.fr
