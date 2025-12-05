Marché de la Saint Nicolas

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Partez à la rencontre du St. Nicolas !

Au programme

– marché des artisans

– animations et passage du Saint Nicolas

– balades à poneys

-Restauration à base de spécialités alsaciennes. .

Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 25 mairie@widensolen.fr

L’événement Marché de la Saint Nicolas Widensolen a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach