Marché de la Saint-Valentin Massay samedi 14 février 2026.
Rue Pasteur Massay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Venez vous faire prendre en photo avec votre amoureux(se) ou entre ami(e)s. Promenade en calèche gratuite, tombola gratuite pour tout achat, marché artisanal, décorations .
Rue Pasteur Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 28 78 94
