Marché de la Saint-Valentin Massay

Marché de la Saint-Valentin

Rue Pasteur Massay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez vous faire prendre en photo avec votre amoureux(se) ou entre ami(e)s. Promenade en calèche gratuite, tombola gratuite pour tout achat, marché artisanal, décorations .

Rue Pasteur Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 28 78 94

