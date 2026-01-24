Marché de la saint-Valentin Plumelin
Marché de la saint-Valentin Plumelin dimanche 8 février 2026.
Marché de la saint-Valentin
Salle Léon Le Tutour Plumelin Morbihan
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
3e édition. De 10h à 18h, entrée gratuite, vente de gâteaux au profit de l’association le sourire de Breizh d’Ilyes . Tombola sur place. .
Salle Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45
