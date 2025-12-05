Marché de la Sainte Lucie

26 Grand’rue Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-07 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Tout au long du week-end animations diverses, ateliers créatifs, stands d’artisanat local et de création, expositions, concerts. Venez découvrir la ‘Dorfplatz de Noël au jardin’ un lieu illuminé et enchanteur ! Venez vous laisser envoûter par la magie de Noël !

Et tout au long du week-end :

– Animations autour du Dorfplatz de jour et de nuit

– Expositions, ateliers créatifs

– stands d’artisant local et de création .

26 Grand’rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47 mairie@grussenheim.fr

English :

All weekend long: entertainment, creative workshops, stalls selling local crafts and creations, exhibitions and concerts. Come and discover the ‘Dorfplatz de Noël au jardin’, an enchantingly illuminated place! Let yourself be enchanted by the magic of Christmas!

German :

Das ganze Wochenende über: verschiedene Animationen, kreative Workshops, Stände mit lokalem Kunsthandwerk und Kreationen, Ausstellungen, Konzerte. Entdecken Sie den ‘Dorfplatz von Weihnachten im Garten’ einen beleuchteten und zauberhaften Ort! Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht verzaubern!

Italiano :

Per tutto il fine settimana ci sarà una vasta gamma di eventi, laboratori creativi, bancarelle di artigianato e design locale, mostre e concerti. Venite a scoprire la Dorfplatz de Noël au jardin , un luogo illuminato e incantevole! Venite a lasciarvi incantare dalla magia del Natale!

Espanol :

Durante todo el fin de semana, habrá una gran variedad de eventos, talleres creativos, puestos de artesanía y diseño local, exposiciones y conciertos. Venga a descubrir la Dorfplatz de Noël au jardin , un lugar iluminado y encantador Déjese seducir por la magia de la Navidad

L’événement Marché de la Sainte Lucie Grussenheim a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Grand Ried