Marché de la Samain Hocus Pocus Questembert

Marché de la Samain Hocus Pocus Questembert samedi 25 octobre 2025.

Marché de la Samain Hocus Pocus

Tré Questembert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Pour célébrer l’anniversaire de l’association Au Sourire de la Sorcière !

De retour avec une après midi Marché de la Sorcière pour célébrer l’ anniversaire de notre association Au Sourire de la Sorcière !!

Le samedi 25 octobre, dès 14 h, venez découvrir des talismans, des huiles protectrices, des encens précieux, des savons magiques, des bougies, des bijoux..et d’autres surprises fantastiques !!

Ce marché sera l’occasion de passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année, j’amène toutes mes idées de création et nous pourrons prendre le temps d’élaborer vos jolis trésors !!

Nous serons à votre disposition pour expliquer en quoi consiste l association et partager autour du programme de Formation que nous proposerons .

Petite restauration prévue. .

Tré Questembert 56230 Morbihan Bretagne +33 7 68 08 07 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de la Samain Hocus Pocus Questembert a été mis à jour le 2025-10-06 par ADT 56