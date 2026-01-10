Marche de la soupe aux pois Lorquin
Départ Devant l’hôtel de Ville Lorquin Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 09:15:00
fin : 2026-02-01 14:00:00
Venez randonner avec l’Inter-associations de Lorquin, le long d’un parcours de 8.5 km ! A la fin de la marche, un délicieux repas vous attend avec soupe aux pois aux deux viandes, fromage, dessert et café. Inscription avant le 26 janvier.Tout public
Départ Devant l’hôtel de Ville Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 89 95 41 92
English :
Join the Lorquin Inter-associations for an 8.5 km walk! At the end of the walk, a delicious meal awaits you, with two-meat pea soup, cheese, dessert and coffee. Registration by January 26.
