Marché de la St Michel Kaysersberg Vignoble

Marché de la St Michel Kaysersberg Vignoble samedi 4 octobre 2025.

Marché de la St Michel

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Venez faire votre marché, remplissez votre panier de produits agricoles et artisanaux pour soutenir l’école Mathias Grünewald de Colmar.

Ce petit marché artisanal de produits locaux, fait écho au temps des récoltes, et marque l’entrée dans l’automne. Il est une initiative parentale qui a pour but de présenter la Pédagogie Steiner en dehors des murs de l’école, et de la soutenir financièrement.

Sur place, vous pourrez y découvrir différents stands miels, plantes, friperie, brocante, bijoux en pierre, matériel à dessin, confitures,…

Un stand de petite restauration avec pâtisseries et boissons ainsi qu’un stand crêpes seront là pour vous permettre de vous restaurer et de vous régaler. Vous y trouverez également des pains, courges et confitures. 0 .

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Come and do your shopping, fill your basket with agricultural and craft products to support the Mathias Grünewald school in Colmar.

German :

Kommen Sie auf Ihren Markt, füllen Sie Ihren Korb mit landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkten, um die Mathias-Grünewald-Schule in Colmar zu unterstützen.

Italiano :

Venite a fare la spesa e a riempire il vostro cestino di prodotti agricoli e artigianali per sostenere la scuola Mathias Grünewald di Colmar.

Espanol :

Venga a hacer sus compras y llene su cesta de productos agrícolas y artesanales para apoyar a la escuela Mathias Grünewald de Colmar.

L’événement Marché de la St Michel Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg