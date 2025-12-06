Marché de la St Nicolas Place de la Mairie Essert

Marché de la St Nicolas

Place de la Mairie Mairie Essert Territoire de Belfort

Gratuit

2025-12-06 14:00:00

Marché d’artisans locaux, petite restauration, balade à poneys pour les enfants et visite du St Nicolas et du père fouettard en fin d’après midi.

De quoi régaler les petits et les grands. .

Place de la Mairie Mairie Essert 90850 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 96 07 44 animations@essert.fr

