Marché de la St Nicolas Place de la Mairie Essert

Gratuit
2025-12-06 14:00:00
Marché d’artisans locaux, petite restauration, balade à poneys pour les enfants et visite du St Nicolas et du père fouettard en fin d’après midi.
De quoi régaler les petits et les grands. .
Place de la Mairie Mairie Essert 90850 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 96 07 44 animations@essert.fr
