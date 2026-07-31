Informations pratiques

Herrlisheim

Marche de la St Nicolas

1 rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 08:00:00

fin : 2026-12-06 14:00:00

Date(s) :

2026-12-06

31 ème Marche Populaire Internationale de la St Nicolas.

Départ arrivée et horaires Le Gymnase 1A rue du Gymnase 67850 HERRLISHEIM

Départ de 08h00 à 14h00 / Arrivée limitée à 17heures.

Randonnée pédestre de 10 km et parcours adapté, sans difficulté particulière, à travers champs et prés sur chemins praticables par tout temps.

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. .

1 rue du Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 69 72 98 ascmarche.herrli67@gmail.com

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English :

L’événement Marche de la St Nicolas Herrlisheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Rhénan