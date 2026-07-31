Marche de la St Nicolas Herrlisheim
dimanche 6 décembre 2026 · Herrlisheim
Informations pratiques
Herrlisheim
Marche de la St Nicolas
1 rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 08:00:00
fin : 2026-12-06 14:00:00
Date(s) :
2026-12-06
31 ème Marche Populaire Internationale de la St Nicolas.
Départ arrivée et horaires Le Gymnase 1A rue du Gymnase 67850 HERRLISHEIM
Départ de 08h00 à 14h00 / Arrivée limitée à 17heures.
Randonnée pédestre de 10 km et parcours adapté, sans difficulté particulière, à travers champs et prés sur chemins praticables par tout temps.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. .
1 rue du Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 69 72 98 ascmarche.herrli67@gmail.com
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English :
L’événement Marche de la St Nicolas Herrlisheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Rhénan