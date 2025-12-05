Marché de la st-nicolas Square du Souvenir Français devant la Mairie Lunéville
Marché de la st-nicolas Square du Souvenir Français devant la Mairie Lunéville vendredi 5 décembre 2025.
Marché de la st-nicolas
Square du Souvenir Français devant la Mairie 14 rue Banaudon Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Seconde édition organisée par la Ville
De 14h à 20h, ce marché s’ouvrira le vendredi 5 jusqu’au dimanche 7 décembre, jour du traditionnel défilé du saint patron de la Lorraine.
Une dizaine de chalets (bijoux, artisanat, spécialités culinaires, pains d’épice, vin chaud…)Tout public
0 .
Square du Souvenir Français devant la Mairie 14 rue Banaudon Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
English :
Second edition organized by the town
From 2pm to 8pm, the market will run from Friday December 5 to Sunday December 7, the day of the traditional parade of Lorraine?s patron saint.
Some ten chalets (jewelry, crafts, culinary specialties, gingerbread, mulled wine, etc.) will be on display
German :
Zweite Ausgabe, die von der Stadt organisiert wird
Der Markt öffnet am Freitag, dem 5. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und dauert bis Sonntag, dem 7. Dezember, an dem der traditionelle Umzug des Schutzheiligen Lothringens stattfindet.
Ein Dutzend Hütten (Schmuck, Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten, Lebkuchen, Glühwein usw.)
Italiano :
Seconda edizione organizzata dalla città
Il mercatino, che si svolgerà dalle 14.00 alle 20.00, aprirà i battenti venerdì 5 dicembre e durerà fino a domenica 7 dicembre, giorno della tradizionale sfilata del santo patrono della Lorena.
Saranno esposti una decina di chalet (gioielli, artigianato, specialità culinarie, pan di zenzero, vin brulé, ecc
Espanol :
Segunda edición organizada por la ciudad
De 14:00 a 20:00 horas, el mercado abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre y se prolongará hasta el domingo 7 de diciembre, día del tradicional desfile de la patrona de Lorena.
Se expondrán una decena de chalés (joyería, artesanía, especialidades culinarias, pan de especias, vino caliente, etc.)
L’événement Marché de la st-nicolas Lunéville a été mis à jour le 2025-09-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS