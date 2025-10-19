Marche de la tarte aux pommes place de Trévol Trévol

place de Trévol Salle du four à Chaux Trévol Allier

Tarif : 10 EUR

Date : 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Participez à la marche de la tarte aux pommes organisée par le Gym Club Trévolois ! Deux parcours au choix, 5 ou 9 km, et à l’arrivée, une part de tarte aux pommes et une boisson offertes pour un moment convivial et gourmand en pleine nature.

place de Trévol Salle du four à Chaux Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 14 72 86 gymclubtrevolois@gmail.com

English :

Take part in the apple pie walk organized by Gym Club Trévolois! Two routes to choose from, 5 or 9 km, and at the finish line, a slice of apple pie and a drink for a convivial, gourmet moment in the heart of nature.

German :

Nehmen Sie am Apfelkuchenmarsch teil, der vom Gym Club Trévolois organisiert wird! Sie haben die Wahl zwischen zwei Strecken, 5 oder 9 km, und am Ziel erhalten Sie ein Stück Apfelkuchen und ein Getränk für einen geselligen und leckeren Moment inmitten der Natur.

Italiano :

Partecipate alla passeggiata della torta di mele organizzata dal Gym Club Trévolois! È possibile scegliere tra due percorsi, di 5 o 9 km, e all’arrivo vi verrà offerta una fetta di torta di mele e una bevanda per un’esperienza conviviale e gastronomica nel cuore della natura.

Espanol :

Participe en la marcha de la tarta de manzana organizada por el Gym Club Trévolois Podrás elegir entre dos recorridos, de 5 o 9 km, y a la llegada te ofrecerán un trozo de tarta de manzana y una bebida para que disfrutes de una experiencia gastronómica en plena naturaleza.

