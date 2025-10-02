Marché de La Terrasse Saint-Étienne

Marché de La Terrasse Saint-Étienne jeudi 2 octobre 2025.

Loire

Marché de La Terrasse  Place Massenet Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-02
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-10-02

Marché de produits manufacturés et alimentaires.
  .

Place Massenet
Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 77 48 

English : Marché de La Terrasse

Manufactured goods and food market.

German : Marché de La Terrasse

Markt für Fertigwaren und Lebensmittel.

Italiano : Marché de La Terrasse

Mercato dei manufatti e degli alimenti.

Espanol : Marché de La Terrasse

Mercado de productos manufacturados y alimentos.

L’événement Marché de La Terrasse Saint-Étienne a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès