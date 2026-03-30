Marché de la Tour à Château-Chervix

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

Le 1er vendredi de chaque mois, d’avril à octobre, la place à côté de la Tour à Château-Chervix s’anime pour proposer un marché avec des producteurs locaux. Possibilité de rester sur place pour consommer les produits achetés (cuisson, tables et bancs à disposition). Des animations sont prévues à chacun des marchés en Avril avec la chasse aux oeufs. .

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45 mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

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English : Marché de la Tour à Château-Chervix

L’événement Marché de la Tour à Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne