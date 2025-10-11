Marché de la truffe Thionville

Marché de la truffe Thionville samedi 11 octobre 2025.

Marché de la truffe

Place Claude Arnoult Thionville Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 14:00:00

2025-10-11

Avis à tous les gourmands, le Marché de la Truffe revient cette année dans le cadre du Festival Douce France !

Au menu de cette journée vente et dégustations de truffes fraîches et de produits concoctés à base de truffe. Mais surtout, le partage de la passion des producteurs. Au passage, le public pourra bénéficier de quelques conseils sur la conservation et la cuisine du précieux champignon.

Organisé par Pays Thionvillois Tourisme et l’APECET en partenariat avec l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine et la Ville de Thionville.Tout public

Place Claude Arnoult Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

English :

Attention all gourmets: the Truffle Market returns this year as part of the Douce France Festival!

On the menu: sales and tastings of fresh truffles and truffle-based products. Above all, it’s a chance to share the passion of our producers. At the same time, the public will be able to pick up a few tips on preserving and cooking the precious mushroom.

Organized by Pays Thionvillois Tourisme and APECET, in partnership with the Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine and the City of Thionville.

German :

Hinweis an alle Feinschmecker: Der Trüffelmarkt findet dieses Jahr wieder im Rahmen des Festivals Douce France statt!

Auf dem Menü dieses Tages stehen der Verkauf und die Verkostung von frischen Trüffeln und Produkten, die auf Trüffelbasis zubereitet werden. Vor allem aber wird die Leidenschaft der Produzenten geteilt. Nebenbei kann sich das Publikum einige Tipps zur Aufbewahrung und zum Kochen des wertvollen Pilzes holen.

Organisiert von Pays Thionvillois Tourisme und APECET in Partnerschaft mit der Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine und der Stadt Thionville.

Italiano :

Il Mercato del Tartufo torna anche quest’anno nell’ambito del Festival Douce France!

Il menu della giornata prevede la vendita e la degustazione di tartufi freschi e prodotti a base di tartufo. Soprattutto, si tratta di condividere la passione dei produttori. Il pubblico potrà anche raccogliere alcuni consigli su come conservare e cucinare il prezioso fungo.

Organizzato da Pays Thionvillois Tourisme e APECET, in collaborazione con l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine e la città di Thionville.

Espanol :

El Mercado de la Trufa vuelve un año más en el marco del Festival de la Douce France

El menú del día: venta y degustación de trufas frescas y productos a base de trufa. Sobre todo, se trata de compartir la pasión de los productores. El público también podrá recoger algunos consejos para conservar y cocinar el preciado hongo.

Organizado por Pays Thionvillois Tourisme y la APECET, en colaboración con la Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine y la ciudad de Thionville.

