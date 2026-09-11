Marché de la ville Place À Weiss Arès
dimanche 4 octobre 2026 · Place À Weiss · Arès
Informations pratiques
Arès
Marché de la ville
Place À Weiss Halle du marché Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-11-01 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-10-06 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-25 2026-10-27 2026-11-01
Commerçants, entreprises, villes d’Arès et Comité des fêtes se mobilisent et vous proposent un marché nocturne. Ambiance festive et conviviale garantie.
Animation musicale.
Restauration sur place (moules frites, galettes, cochon de lait, burger végétarien, glaces, biscuits, desserts…). Boissons (vins, cocktails, spritz, punch…). Artisans et commerçants proposeront différentes ventes (bijoux, décoration, fleurs, lunettes de soleil, accessoires 0 déchet…). .
Place À Weiss Halle du marché Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13 info@ares-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de la ville
L’événement Marché de la ville Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Sortie participative le papillon de nuit Port Ostréïcole Arès 11 septembre 2026
- Arrachage des spartines anglaises Arès 12 septembre 2026
- Les pieds dans l’eau à marée haute Arès 12 septembre 2026
- Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette Arès 15 septembre 2026
- Semaine mission déchets Ramassage de déchets sur le port et le chemin des lapins Square des Grands Principes Républicains Arès 17 septembre 2026