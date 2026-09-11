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Marché de la ville Place À Weiss Arès

dimanche 4 octobre 2026 · Place À Weiss · Arès

Marché de la ville Place À Weiss Arès

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Place À Weiss
Adresse
Halle du marché
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif

Arès

Marché de la ville

Place À Weiss Halle du marché Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-11-01 13:00:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-10-06 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-25 2026-10-27 2026-11-01

Commerçants, entreprises, villes d’Arès et Comité des fêtes se mobilisent et vous proposent un marché nocturne. Ambiance festive et conviviale garantie.
Animation musicale.
Restauration sur place (moules frites, galettes, cochon de lait, burger végétarien, glaces, biscuits, desserts…). Boissons (vins, cocktails, spritz, punch…). Artisans et commerçants proposeront différentes ventes (bijoux, décoration, fleurs, lunettes de soleil, accessoires 0 déchet…).   .

Place À Weiss Halle du marché Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13  info@ares-tourisme.com

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English : Marché de la ville

L’événement Marché de la ville Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès

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