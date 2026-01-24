Marché de Laigné-Saint-Gervais Jeudi matin Laigné-en-Belin
Place du Marché Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-01-29 08:00:00
fin : 2086-12-19 12:30:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11
.
Place du Marché Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 02 46 mairie@laigne-en-belin.fr
