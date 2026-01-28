Marché de l’amour et des crêpes Clermont-Ferrand

Marché de l’amour et des crêpes

Place Lapadu-Hargues Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

2026-02-06

On vous donne rendez-vous pour un moment tout doux et gourmand à l’occasion de la Chandeleur !

Place Lapadu-Hargues Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 44 29 55 marche.lapradelle@gmail.com

English :

We invite you to join us for a sweet and tasty Chandeleur moment!

