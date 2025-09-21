Marche de l’APE Melleran
Marche de l’APE Melleran dimanche 21 septembre 2025.
Marche de l’APE
place de l’église Melleran Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Après les vacances d’été, quoi de mieux qu’une promenade en campagne pour se remettre dans le bain et attaquer la rentrée en douceur ? L’APE Alloinay-Melleran vous propose une marche dominicale à Melleran, dimanche 21 septembre.
Venez vous ressourcer dans ce joli bourg au gré d’une balade qui alternera découvertes patrimoniales et petits coins de verdure. Plusieurs parcours seront possibles (5km / 8km / 10km / 12km) pour permettre cette évasion champêtre aux petits marcheurs comme aux grands randonneurs. Départs à partir de 10h.
Un café sera offert au départ et un repas froid (sur réservation) sera proposé à l’arrivée. .
place de l’église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 05 27 gaeltireau@yahoo.fr
