Marche de l’APE Melleran

Marche de l’APE Melleran dimanche 21 septembre 2025.

Marche de l’APE

place de l’église Melleran Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Après les vacances d’été, quoi de mieux qu’une promenade en campagne pour se remettre dans le bain et attaquer la rentrée en douceur ? L’APE Alloinay-Melleran vous propose une marche dominicale à Melleran, dimanche 21 septembre.

Venez vous ressourcer dans ce joli bourg au gré d’une balade qui alternera découvertes patrimoniales et petits coins de verdure. Plusieurs parcours seront possibles (5km / 8km / 10km / 12km) pour permettre cette évasion champêtre aux petits marcheurs comme aux grands randonneurs. Départs à partir de 10h.

Un café sera offert au départ et un repas froid (sur réservation) sera proposé à l’arrivée. .

place de l’église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 05 27 gaeltireau@yahoo.fr

English : Marche de l’APE

German : Marche de l’APE

Italiano :

Espanol : Marche de l’APE

L’événement Marche de l’APE Melleran a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Mellois