Marche de l’APE Cour de l’école publique Saint-Ferréol-d’Auroure dimanche 22 février 2026.
Cour de l’école publique 94 rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00
2026-02-22
L’association des Parents d’Élèves de l’école Les Châtaigniers organisent une marche conviviale.
Venez marcher et soutenir l’école dans une ambiance familiale. On vous attend nombreux !
Cour de l’école publique 94 rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes leschataigniersape43@gmail.com
English :
The Parents’ Association of Les Châtaigniers school organizes a friendly walk.
Come and support the school in a family atmosphere. We look forward to seeing you there!
