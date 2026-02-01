Marche de l’APE Cour de l’école publique Saint-Ferréol-d’Auroure

Marche de l’APE

Cour de l'école publique 94 rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

2026-02-22

L’association des Parents d’Élèves de l’école Les Châtaigniers organisent une marche conviviale.



Venez marcher et soutenir l’école dans une ambiance familiale. On vous attend nombreux !

Cour de l’école publique 94 rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes leschataigniersape43@gmail.com

English :

The Parents’ Association of Les Châtaigniers school organizes a friendly walk.



Come and support the school in a family atmosphere. We look forward to seeing you there!

