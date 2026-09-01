Marché de l’apprentissage Place du marché Moulins

Informations pratiques

Moulins

Marché de l’apprentissage

Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 13:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Tu cherches un métier qui te plaît ? Une formation qui te ressemble ?

Le Marché de l’Apprentissage est là pour t’aider à construire ton avenir !

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Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr

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English :

Are you looking for a career you’ll enjoy? A training program that’s right for you?

The Apprenticeship Fair is here to help you build your future!

L’événement Marché de l’apprentissage Moulins a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région