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AGENDA · Moulins

Marché de l’apprentissage Place du marché Moulins

mercredi 30 septembre 2026 · Place du marché · Moulins

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Place du marché
Adresse
90 rue Henri Barbusse
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Marché de l’apprentissage

Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-30

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Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50  contact@ml-moulins.fr

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English :

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L’événement Marché de l’apprentissage Moulins a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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