Marché de l’apprentissage Place du marché Moulins
mercredi 30 septembre 2026 · Place du marché · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Marché de l’apprentissage
Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Tu cherches un métier qui te plaît ? Une formation qui te ressemble ?
Le Marché de l’Apprentissage est là pour t’aider à construire ton avenir !
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Place du marché 90 rue Henri Barbusse Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr
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English :
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The Apprenticeship Fair is here to help you build your future!
L’événement Marché de l’apprentissage Moulins a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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