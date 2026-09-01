Marché de l’apprentissage Place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule
mercredi 16 septembre 2026 · Place Georges Clémenceau · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Marché de l’apprentissage
Place Georges Clémenceau Place Georges Clémenceau – en face salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
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– informations sur les métiers
– offre d’apprentissage
– rencontre de CFA
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Place Georges Clémenceau Place Georges Clémenceau – en face salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 63 85 franck.petit-jean@ml-moulins.fr
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English :
Are you unsure about your career path? Looking for information on different careers? Are you searching for an apprenticeship or training program? Come meet professionals from a variety of sectors:
– Information on different careers
– Apprenticeship opportunities
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L’événement Marché de l’apprentissage Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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