Marché de l’apprentissage Place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Marché de l’apprentissage

Place Georges Clémenceau Place Georges Clémenceau – en face salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Tu es indécis sur ton orientation ,des infos sur les métiers tu recherches un apprentissage une formation , vient rencontrer des professionnels dans de multiples secteurs :

– informations sur les métiers

– offre d’apprentissage

– rencontre de CFA

.

Place Georges Clémenceau Place Georges Clémenceau – en face salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 63 85 franck.petit-jean@ml-moulins.fr

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English :

Are you unsure about your career path? Looking for information on different careers? Are you searching for an apprenticeship or training program? Come meet professionals from a variety of sectors:

– Information on different careers

– Apprenticeship opportunities

– Meet representatives from vocational training centers (CFA)

L’événement Marché de l’apprentissage Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule