Marché de l’art à Coulon Quai Louis Tardy Coulon

Informations pratiques

Coulon

Marché de l’art à Coulon

Quai Louis Tardy Place de la Coutume Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Peintures, sculptures, gravures, photographies : autant de formes artistiques différentes qui invitent à porter un regard nouveau sur le monde. Réunies le temps d’une journée, ces œuvres offrent aux visiteurs l’occasion de découvrir différents univers, sensibilités et techniques.

Venez flâner au fil des œuvres, prendre le temps de vous arrêter, d’observer et de vous laisser surprendre. Chaque tableau, chaque sculpture ou photographie peut raconter une histoire, susciter une émotion ou faire naître une réflexion, parfois là où les mots ne suffisent pas. .

Quai Louis Tardy Place de la Coutume Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cool.arts79510@gmail.com

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English : Marché de l’art à Coulon

L’événement Marché de l’art à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Niort Marais Poitevin