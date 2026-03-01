Marché de l’Art et du Livre 2026

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les Vitrines C’Chartres organisent un Marché de l’Art et du Livre. Un rendez-vous culturel pour mettre en lumière la créativité locale et offrir un espace d’expression aux artistes, auteurs et créateurs du territoire.

Venez découvrir des œuvres uniques, explorer des univers variés et partager un moment convivial autour de l’art et du livre, au cœur de Chartres. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vitrines C?Chartres organizes an Art and Book Market. A cultural event to showcase local creativity and provide a forum for local artists, authors and designers.

L’événement Marché de l’Art et du Livre 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-03-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES