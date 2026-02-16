Marché de l’art et mini salon du livre Châteaux en fête Jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil
dimanche 26 avril 2026.
Marché de l’art et mini salon du livre Châteaux en fête
Jardin d’hélys-oeuvre 1311 route de la Loue les Gissoux Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
• Marché de l’art #10 et mini salon du livre #4
Tous les jours du 11 avril au 3 mai
• Visite libre avec un plan.
• Promenade-découverte avec Alain Piot Di Massimo départ à 15h, sur rdv.
• Ouverture sur rdv des ateliers des artistes cofondateurs moniqa ray-bool, claudio et LO-renzo.
• Projections des créations vidéos de l’artiste Claudio uniquement sur rdv.
• Dimanches 26 avril et 3 mai Scène ouverte avec les amis du jardin d’hélys.
A l’extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .
Jardin d’hélys-oeuvre 1311 route de la Loue les Gissoux Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 78 78 alainpiotmassimo@orange.fr
English : Marché de l’art et mini salon du livre Châteaux en fête
