Marché de l’art et mini salon du livre Châteaux en fête Jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil

Marché de l’art et mini salon du livre Châteaux en fête

Jardin d’hélys-oeuvre 1311 route de la Loue les Gissoux Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

• Marché de l’art #10 et mini salon du livre #4

Tous les jours du 11 avril au 3 mai

• Visite libre avec un plan.

• Promenade-découverte avec Alain Piot Di Massimo départ à 15h, sur rdv.

• Ouverture sur rdv des ateliers des artistes cofondateurs moniqa ray-bool, claudio et LO-renzo.

• Projections des créations vidéos de l’artiste Claudio uniquement sur rdv.

• Dimanches 26 avril et 3 mai Scène ouverte avec les amis du jardin d’hélys.

A l’extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

Jardin d’hélys-oeuvre 1311 route de la Loue les Gissoux Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 78 78 alainpiotmassimo@orange.fr

